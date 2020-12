Baudet omschreef zijn Forum voor Democratie als ‘de partij van de liefde’. Daar is na drie jaar niets meer van over

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten analyseert de neergang van FvD door in te zoomen op de begrippen macht en liefde. ‘Wie geen heelheid in zijn hart vindt, komt snel in verleiding om naar machtsmiddelen te grijpen.’