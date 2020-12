Troostmuziek van Luther en Bach

‘De koraalcantates van Bach troosten’ - theoloog en uitgever Lydia Vroegindeweij (60) zegt het alsof het een feit is. ‘Je voelt als luisteraar, ook al ben je totaal niet bekend met de kerkmuziek die Bach schreef voor de erediensten: nu gaat het over onrust, nu over rust. Zijn muziek brengt me van mijn onrustige gevoel naar mij getroost voelen. Je kunt dat al indrinken zonder dat je de Duitse woorden kent. Maar het wordt extra léúk en het geeft zoveel meer diepte als je de tekst doorgrondt.’

Utrecht

Vroegindeweij geeft al veel achtergrondkennis bij kerkmuziek op het online platform Kerkliedwiki, waarvan ze de oprichter is. De afgelopen jaren spitste ze zich in haar promotieonderzoek toe op de koraalcantates van Bach uit 1724 en 1725, want daar zit een addertje onder het gras. Deze week promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op het thema ‘troost bij Luther en Bach’.

Normaal gesproken zou Bach - in dienst van de Lutherse Kerk in Leipzig - cantates schrijven rondom het bijbelgedeelte dat op die bepaalde zondag in het kerkelijk jaar aan de orde is. Maar 1724 is een jubileumjaar. Precies tweehonderd jaar daarvoor schreef Maarten Luther een flinke reeks liederen. ‘Om mensen de geloofsbelijdenis te laten leren, ..

