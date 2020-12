Protestantse Theologische Universiteit wil terug naar één locatie

Dat laat de universiteit weten in een mail aan studenten. De PThU werd opgericht in 2007 en is heeft sinds 2010 als zelfstandige universiteit een plaats binnen de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit in Groningen. De universiteit, waar de protestanten hun predikanten opleiden, koerst naar eigen zeggen aan op één locatie omdat de huidige situatie ‘belemmerend werkt voor de koers en de positionering van de PThU als zelfstandige universiteit’. Waar de PThU zich in de toekomst zal vestigen is nog niet bekend, wanneer hier een beslissing over valt ook nog niet. <

