Baudet omschreef zijn Forum voor Democratie als ‘de partij van de liefde’. Daar is na drie jaar niets meer van over

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten analyseert de neergang van Forum voor Democratie door in te zoomen op de begrippen macht en liefde. ‘Wie geen heelheid in zijn hart vindt, komt snel in verleiding om naar machtsmiddelen te grijpen.’

Eind 2017 omschreef Thierry Baudet zijn verse partij als ‘de partij van de liefde’. Drie jaar later is er van die liefde niets meer over. De strijd om de laatste wrakstukken van de ‘Renaissancevloot’ is in volle gang. Het kan verkeren.

Thierry Baudet heeft hoe dan ook een grote - maar geen grootse - indruk nagelaten. Zijn bruuske oordeel over de westerse beschaving liet zien dat hij geen gewone politicus is. Hij ziet zich als een drakendoder die niets minder wil dan de ‘heelheid van de wereld herstellen’.

De felle overtuiging waarmee hij sprak over het herstel van die heelheid en de noodzaak om de breuken van de moderniteit te dichten doet vermoeden dat zijn partij ook leemtes in zijn eigen bestaan moest opvullen. Wie geen heelheid ..

