Indonesische christenen angstig voor escalatie na onthoofding op Sulawesi

Vorige week vrijdag werden leden van het Leger des Heils op het Indonesische eiland Sulawesi vermoord, vermoedelijk door moslimterroristen. Terwijl de Indonesische overheid een religieuze reden verzwijgt of zelfs ontkent, spreekt Human Rights Watch over een ‘serieuze escalatie van geweld tegen de christelijke minderheid’.

Jakarta

Een heilssoldaat werd onthoofd en drie anderen werd de keel doorgesneden nadat zij voor een tiental moslimterroristen op de knieën moesten. Hun lichamen werden daarop verbrand. Alle vier mannelijke slachtoffers maakten deel uit van hetzelfde gezin.

De aanslag vond plaats op het platteland op Centraal-Sulawesi, op de grens van het Indonesische regenwoud. Daar is in het dorpje Sigo, nabij Poso, een post van het Leger des Heils gevestigd. Ook zijn zes huizen vernield, alsmede een kerkzaal. Volgens de autoriteiten lijkt de terroristische organisatie Mujahidin Indonesia Timur (MIT) achter de aanslag te zitten, hoewel deze niet officieel is opgeëist.

In een persverklaring heeft het Indonesische Leger des Heils alle christelijke kerk..

