Vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde dominees mogen preken in PKN

Dominees uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken mogen nu ook preken in de Protestantse Kerk in Nederland, als zij worden uitgenodigd.

Utrecht

De Protestantse Kerk maakte dat donderdag bekend. Andersom kan dat ook al. De gezamenlijke vergadering van de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden besloot op 31 oktober dat dominees uit de Protestantse Kerk welkom zijn om voor te gaan.

Synodevoorzitter van de Protestantse Kerk, dominee Marco Batenburg, zei tijdens die digitale vergadering blij te zijn dat die twee kerken, die in de jaren zestig door een scheuring uiteen gingen, weer een worden. ‘Die zoektocht is immers een opdracht en verlangen van onze Heere Jezus Christus zelf.’ In zijn toespraak, die online is terug te zien en lezen, verwees Batenburg naar het fusieproces waar de Protestantse Kerk begin deze eeuw doorheen is gegaan. Dat niet iedereen daarin mee ging - de..

