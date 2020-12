Er staat niet 'eens zijn' maar 'een zijn'

Wat betreft vrouw en ambt lagen er drie opties op tafel: 1. Een eindbesluit uitstellen en meer tijd nemen, tijd voor studie en gesprek. 2. Besluiten om alles bij het oude te laten en daarmee de kerken die voorbij de ‘CGK-grens’ hebben gehandeld terug tot de (kerk)orde te roepen. 3. Elkaar de ruimte geven als zelfstandige plaatselijke kerken, geheel volgens het kerkmodel zoals onder andere de CGK dat kennen.

Door het heersende virus (hoe verschrikkelijk ook!) hoeft deze synode nu niet meer te besluiten over optie 1. Het zal toch niet zo zijn dat het de volgende zomer toch weer tot uitstel komt? Of het dan eenvoudiger is geworden te besluiten over de twee resterende opties, is de vraag.

Mag het persoonlijke gebed van Jezus verder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .