De tweede bijbelmaand begint op 24 januari en duurt tot en met 21 februari. De maand wordt afgetrapt met een online viering vanuit de Abdij van Egmond. Daarna komen er workshops, blogs, interviews en artikelen in onder meer het Nederlands Dagblad. Deze krant is mediapartner van het evenement. Bisschop Gerard de Korte en scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver schrijven een essay over het thema, in de vorm van een briefwisseling. De maand van de Bijbel is een initiatief van uitgeverijen Royal Jongbloed en Adveniat. Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt de maand afgesloten met een bijeenkomst in de Abdij van Berne. <

