reactie op dit:

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1005280/makkelijker-euthanasie-bij-diep-demente-patinten-het-hellend-v

Voer ook discussie over euthanasie zorgvuldig

Zorgvuldigheid rondom de praktijk van euthanasie moet altijd zo groot en optimaal mogelijk zijn. Vooral als een ‘hellend vlak’ dreigt. Maar zorgvuldigheid rond de discussie over ‘het vraagstuk’ euthanasie is net zo belangrijk. Als het al waar is dat negen op de tien Nederlanders aangeeft bang te zijn om ongewild een sluiproute voor euthanasie te ontvangen (ik mis de bronverwijzing), het is ook waar dat tachtig procent van de bevolking vindt dat euthanasie mogelijk moet zijn bij mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .