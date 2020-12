Digitale adventskalender met kerk, moskee en torentje

De Haagse Gemeenschap van Kerken komt dit jaar met een digitale adventskalender over gastvrijheid. ‘God is in de wereld gekomen voor iedereen. Dat geloof ik, dus wil ik advent niet beperken tot christelijke mensen.’

Den Haag

De digitale adventskalender is een website met 24 ‘deurtjes’, waarvan er elke dag een open gaat. Vanaf dat moment is er achter het luikje een filmpje te zien van een van de deelnemende gemeenschappen. Het eerste filmpje komt van de Deutsche Evangelische Kirche in de stad, waar Thomas Vesterling voorganger is. Hij kwam met het idee voor de digitale adventskalender. ‘Ik kom uit Duitsland en daar is het de traditie om een levende adventskalender op te voeren. Dan ga je de huizen langs om iets te zingen voor de mensen als zij hun deur openen. Dit jaar kunnen we niet met een groep mensen op pad gaan, dus dacht ik aan een digitaal alternatief.’

samen bouwen

Op het filmpj

