Kwart van kerkgebouwen verliest religieuze functie

Een op de vier Nederlandse gebedshuizen is niet langer in gebruik als plek voor godsdienstoefening. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het kerkje aan de Borculoseweg in Haarlo is omgetoverd tot een luxe woonhuis. (beeld Vincent van den Hoven)

Amersfoort

In het voormalige zaalkerkje van de Nederlands Hervormde Gemeente in Haarlo wordt al 43 jaar geen kerkdienst meer gehouden. Sinds 1 december 2011 functioneert het gebouw aan de Borculoseweg als woning, maar de architectuur verwijst nog in alles naar vroeger tijden. Deze ‘woonkerk’ is een van de voorbeelden die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) noemt in het boek Kerkgebouwen. 88 inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik, dat de dienst vandaag presenteert.

Vanaf woensdag 9 december komt er ook een ‘gebedshuizendatabase’ beschikbaar, waarin de gegevens van alle Nederlandse kerken en andere religieuze gebouwen beschikbaar zullen zijn.

Op dit moment telt Nederland 7110 kerken, synagogen, moskee&e..

