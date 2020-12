Uitgeverij Kok start platform voor iedereen die zich interesseert voor kerk en theologie

Utrecht

Het platform is te bezoeken via de website theologie.nl en werd dinsdagmiddag gelanceerd. Op deze website zijn duizenden theologische artikelen te vinden over allerhande thema’s.

Het platform zal dagelijks worden aangevuld, zegt uitgever Arjen van Trigt. ‘Dit is pas het begin. We verwachten dat het alleen maar zal groeien, omdat hier theologie wordt bedreven voor de hele breedte van christelijk Nederland en Vlaanderen.’ Het platform is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor kerk en theologie.

KokBoekencentrum denkt hierbij aan predikanten, kerkelijk werkers, pastoors, jongerenwerkers, geestelijk verzorgers en ambtsdragers, maar ook aan gewone gemeenteleden. De uitgever verwacht dagelijks duizenden bezoekers.

