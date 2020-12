Kerk in Californië wordt ‘stripclub’ om strakke coronaregels te omzeilen

Stripclubs in Californië zijn sinds twee weken, na een voorlopige uitspraak van het hogere gerechtshof, uitgezonderd van de coronabeperkingen. Twee stripclubeigenaren waren in beroep gegaan tegen de coronamaatregelen en kregen van rechter Joel Wohlfeil een tijdelijke ontheffing. Maar kerken en scholen moeten in Californië wel gesloten blijven. Diverse kerken die net als de stripclubs bezwaar hadden aangetekend tegen de strikte sluitingsregels, kregen ongelijk. Een voorganger, Mike McClure van de Calvary Chapel in San Jose, werd eerder in november voor ruim 350.000 dollar (292.000 euro) beboet, nadat er zeshonderd kerkgangers waren in de kerk, die ruimte heeft voor 1900 mensen.

De uitspraak over de stripclubs bracht dominee Jurgen Matthesi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .