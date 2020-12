Amerikaanse pinksterkerk in North Carolina superspreader coronavirus

Een kerk in de Amerikaanse staat North Carolina blijkt een superspreader te zijn geweest van het coronavirus . Twaalf doden en ruim tweehonderd besmettingen zijn tot bijeenkomsten in deze kerk te herleiden.

De United House of Prayer for All People, een pinkstergemeenschap in Charlotte.

Charlotte

Het gaat om de United House of Prayer for All People, een pinkstergemeenschap in Charlotte. Eind oktober werden in deze gemeente kerkdiensten en andere bijeenkomsten georganiseerd. Bezoekers hielden hierbij geen afstand en droegen ook geen mondkapje. Mensen die de diensten bezochten, blijken nu veel andere mensen besmet te hebben. Zo is een uitbraak in een verzorgingshuis tot de samenkomsten te herleiden.

De lokale overheid wilde de kerk in de eerste instantie sluiten, maar kwam hier van terug nadat de kerkleiding beloofde zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden. Het is niet voor het eerst dat een kerk een superspreader van het coronavirus blijkt te zijn. Eind oktober was dit het geval bij een kerk in Maine, eind juli..

