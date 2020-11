In Memoriam L.M.P. Scholten (1939-2020): Lobbyist voor de Statenvertaling

Lubbertus Marius Petrus Scholten (4 juni 1939) was mede-oprichter van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) in 1963, een reactie op de uitgave van de NBG’51-vertaling. De organisatie, waarvan Scholten in 1988 directeur werd, had als doel de Statenvertaling te behouden. De GBS bracht een ‘betrouwbare’ versie van de bijbelvertaling uit 1637 op de markt. Die werd in 2004 aangevuld met een ‘restauratie’ van de kanttekeningen, de voor de Statenvertaling kenmerkende toelichting op de bijbeltekst. Het was een monnikenklus waaraan onder andere Scholten 25 jaar werkte. ‘De statenvertalers hebben zo letterlijk mogelijk de grondtekst overgezet in het Nederlands en dat klinkt daardoor onnatuurlijk en houterig. Daarom gaven zij een toelich..

