Europeanen vieren Advent: weer naar de kerk (of nog steeds niet)

Wat in Nederlandse kerken wellicht als weinig voelt, is voor de Fransen een hele stap vooruit: sinds afgelopen zondag mogen in Frankrijk weer erediensten worden gehouden, met maximaal dertig kerkgangers. Zoals in de Église Saint-Roch in Parijs, waar op de eerste adventszondag voor het eerst sinds weken weer in de sacristie de liturgische voorwerpen klaargezet konden worden om de eucharistie te vieren.