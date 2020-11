C.S. Lewis krijgt een nieuwe speelfilm over zijn geleidelijke bekering

Er komt een nieuwe speelfilm over de Engelse schrijver en verdediger van het christelijk geloof C.S. Lewis (1898-1963). Dat meldt het in New York gevestigde theaterbedrijf Fellowship for Performing Arts. De film zal het verhaal vertellen van Lewis’ geleidelijke bekering tot het christelijk geloof, en gaat The most reluctant convert (‘De meest aarzelende bekeerling’) heten.

New York

De opnamen in Oxford zijn vorige maand afgerond. De film is een bewerking van het gelijknamige theaterprogramma van de New Yorkse theateracteur Max McLean. McLean, die zelf ook op volwassen leeftijd tot geloof kwam, zal in de film Lewis spelen. De acteur en theaterschrijver maakte eerder al een theatervoorstelling van The Screwtape Letters. Regisseur van de film is de ervaren BBC-filmmaker en zelfverklaard Lewis-fan Norman Stone.

In 1986 maakte Stone ook al een film over Lewis: Shadowlands. Daarin wordt Lewis gespeeld door de Amerikaanse acteur Anthony Hopkins. Die film gaat vooral over Lewis’ relatie met Joy en zijn verdriet na haar overlijden.

De Britse hoogleraar C.S. Lewis werd breed bekend door zijn radiotoespraken en zi..

