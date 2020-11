Rome

Paus Franciscus heeft zaterdag in de Sint-Pietersbasiliek dertien kardinalen ingewijd. De nieuwe kardinalen komen onder meer uit de VS, Italië, Rwanda en Brunei. Voor het eerst is een zwarte Amerikaan in het gezelschap van 229 kardinalen opgenomen: aartsbisschop Wilton Gregory. Twee van de dertien nieuwe kardinalen konden door de coronabeperkingen niet naar Rome reizen. <