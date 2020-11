Online synode NGK-GKv stemt in met bezuinigingen

Moet een krimpende kerk de tering naar de nering zetten, of vanuit geloof geld besteden aan wat ze belangrijk vindt? Over die vraag spraken de vrijgemaakt-gereformeerde synode en de Nederlands-gereformeerde landelijke vergadering zaterdag.

Zeewolde - Goes

De fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden zal moeten bezuinigen. Die conclusie bleef zaterdag overeind tijdens de gezamenlijke, digitale vergadering. De discussie liep heen en weer tussen geestelijk vertrouwen en realistisch rekenen.

Feit is dat de vrijgemaakten al jaren achtereen krimpen en het is niet gegarandeerd dat de Nederlands-gereformeerden stabiel blijven. Ook is nog onzeker welke invloed corona heeft op het aantal leden. Bovendien zijn leden minder bereid geld te geven aan het landelijke kerkverband dan voorheen. Als de kerken hun geld blijven uitgeven zoals ze nu doen, komen ze in financiële problemen.

bezuinigen

De vergadering moest beslissen over het rapport van de commissie strate..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .