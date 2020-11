‘Advent is een tijd om je door het duister heen te laten dragen’

Zijn er nog jongeren in de kerk en zo ja, waarom zijn zij gebleven of teruggekomen? Een rooms-katholieke uitgever uit München wilde het weten en nodigde jongeren uit hun gedachten op papier te zetten. Dat was in 2006. Esther Maria Stallmann, toen 26 jaar, reageerde met een essay, geschreven in de flow van een aantal nachtelijke uren. Het verscheen in een katholiek tijdschrift en in de bundel Generation Credo. Een andere uitgever nodigde haar uit er een boek van te maken. Daar nam ze meer tijd voor. In 2012 verscheen Gott braucht dich nicht (in het Nederlands vertaald als Mintijteer, 2016).

Op haar tweede boek was het daarna een tijdje wachten. ‘Ik had veel ideeën, veel beginnetjes voor een verhaal of een boek; ik wist alle..

