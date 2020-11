Diaconie in Transvaal verenigt christenen, moslims en joden met elkaar: ‘Ik doe dit vanuit overtuiging’

Transvaal is een wijk in Den Haag met veel armoede. Huizen zijn slecht onderhouden; er ligt vuil op straat. Hoewel er nauwelijks leden van de Protestantse Gemeente wonen, is nadrukkelijk besloten hier als protestantse diaconie present te zijn.

Wie vanuit de Schilderswijk de wijk Transvaal binnenstapt, ziet links de ‘Haagse Mart’ – de grootste onoverdekte warenmarkt van Nederland – en recht voor zich de toren van de Julianakerk. Lopend naar die kerk passeer je eerst een winkel met ‘Poolse bakkerij’ op de gevel, maar waar van alles te koop is: op de stoep staan fruit en groenten uitgestald. Even verderop bevindt zich een islamitische slagerij. In de winkelruimte hangen grote bleke beesten, ontdaan van huid, kop en ingewanden. Daarnaast zit een Turkse bakker. On-Nederlandse geuren vermengen zich. Allerlei talen klinken. Aan de woonhuizen hangen her en der schotelantennes. Een deel van de oude portiekwoningen staat er nog, de rest is vervangen door eenvoudige nieuwbouw.

Dan kom je ..

