Stoorvogel: de kerk moet zichzelf opnieuw uitvinden

Putten

Als spreker en auteur is Henk Stoorvogel nauw betrokken bij het project, waarvoor de website www.vivadekerk.nl in het leven is geroepen. Hij dacht na over de impact van corona op de kerk en bedacht principes die haar kunnen helpen te overleven.

Denkt u dat de coronacrisis blijvende invloed heeft op de kerk?

'In de steden in de Randstad gingen mensen al minder vaak naar de kerk. Door de secularisatie maar ook door een grotere keuze in de besteding van de zondag. In de regio gingen christenen vaak nog elke zondag. Hier vindt de ontkerkelijking versneld plaats. Je ziet dat corona ook deze mensen loszuigt uit hun ritmes. Ze zijn bovendien bang geworden om met veel mensen in een ruimte te zijn. Ook als ze behoren tot de dertig die naar de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .