Bevindelijke christelijk-gereformeerde professor moest weg om vreemdgaan

De befaamde christelijk-gereformeerde professor Gerard Wisse legde in 1936 zijn hoogleraarsambt neer. Hij vergreep zich aan zijn dienstbode. Dat blijkt uit de deze week verschenen biografie die kerkhistoricus Niels van Driel over Wisse schreef.

Amersfoort

Gerard Wisse was hoogleraar aan de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerken, thans Theologische Universiteit Apeldoorn. In 1936 werd hij weer predikant. Een belangrijke reden daartoe was tot dusver onbekend: Wisse ging vreemd met zijn dienstbode, Rika Vroegindeweij.

Wisse, die profiel gaf aan de bevindelijke stroming in de Christelijke Gereformeerde Kerken, was gevoelig voor vrouwelijk schoon. Een buurman was er getuige van dat Wisse Rika Vroegindeweij betastte, meldt Van Driel in Een wereld op zichzelf. Prof. Gerard Wisse (1873-1957). Toen Rika in 1933 zwanger bleek, moest zij van het echtpaar Wisse het huis verlaten. Zij vertrok naar Rotterdam, waar zij op 20 maart 1934 van een meisjestwee..

