Missionaire app om ‘dagelijks in verbinding te blijven met Jezus Christus’

De missionaire organisatie IZB, actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland, lanceert zaterdag de app IZB-Connect. Die moet gebruikers helpen ‘elke dag in verbinding te blijven met Jezus Christus’. De app kan ook benut worden om het evangelie met anderen te delen.

Amersfoort

‘Wij merken dat steeds meer mensen digitaal communiceren, via de laptop, de iPad en vooral de smartphone’, vertelt Eline de Boo, als operationeel manager nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app. ‘Daar speelden wij al op in door producten te maken voor diverse doelgroepen: van predikanten tot kerkenraden en gemeenteleden. Maar het aanbod raakte nogal versnipperd, terwijl we in overleggen steeds vaker hoorden: ‘Wat leuk, dat zouden we ook voor een andere doelgroep kunnen gebruiken’. In IZB-Connect komen diverse initiatieven bij elkaar, geschikt gemaakt voor persoonlijk gebruik.’

Het succes van de dagelijkse bijbelpodcast Eerst dit en Eerst dit voor kids, die de IZB samen met de EO maa..

