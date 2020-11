Nieuwe opzet: The Passion trekt veertig dagen door Nederland, Anita Witzier doet verslag

Thema is deze editie #Ikbenervoorjou. ‘Tweeduizend jaar geleden was het Jezus die deze oproep deed: om er te zijn voor elkaar. Een belofte die nog altijd van grote betekenis is voor ons allemaal’, zegt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. ‘Juist in het afgelopen coronajaar vol onzekerheid hebben deze vijf woorden verder aan kracht gewonnen’, stelt hij. ‘Want in deze coronacrisis laten we echt zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we naar elkaar omkijken en wat we als mens kunnen doen om voor elkaar het verschil te maken.’

Presentatrice Anita Witzier doet op donderdag 1 april live verslag van de processie. ‘Op verschillende plekken in ons land stel ik de vraag ‘Tegen wie wil jij zeggen: ik ben er voor jou?’ en doe ik verslag van mijn bijzondere ontmoetingen en de indrukwekkende persoonlijke verhalen. De paasvertelling is voor mij een verhaal over vriendschap en vertrouwen, maar het is vooral een hoopgevend verhaal voor ons allemaal.’

In voorgaande jaren was The Passion te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. In april van dit jaar werd de paasvertelling vanwege de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller en trok het liveprogramma op NPO 1 bijna 3 miljoen kijkers.

The Passion 2021 wordt, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland en Kansfonds, uitgezonden op Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.



beeld Anita Witzier