Rusland onderzoekt Jehova's Getuigen

De Russische Onderzoekscommissie is een onderzoek begonnen naar de Jehova’s Getuigen. Het religieuze genootschap is sinds 2017 in Rusland verboden. Afgelopen week werden op meerdere plekken invallen gedaan bij mensen die samenkomsten zouden hebben belegd en evangeliseren.

Moskou

De Onderzoekscommissie (qua rol vergelijkbaar met de Amerikaanse FBI) postte een video op YouTube waarin te zien is hoe medewerkers een deur openbreken van een huis in Moskou. In de omschrijving staat dat vanuit dit huis sinds juni 2019 ‘samenzweerderige bijeenkomsten’ werden gehouden waarin religieuze literatuur werd bestudeerd en van waaruit ‘nieuwe leden werden gerekruteerd’. Een aantal organisatoren en deelnemers van de activiteiten is gearresteerd en zit vast in afwachting van het onderzoek, meldt het bericht. Tegelijk met de inval in Moskou, zijn op twintig andere plekken in het land invallen gedaan.

aangeklaagd

In 2017 werd de organisatie van Jehova’s Getuigen in Rusland verbo..

