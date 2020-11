Gesprek over homoseksualiteit in CGK stokt. ‘Wat nu?’, vragen heel wat afgevaardigden zich af

Het gesprek over homoseksualiteit dreigt in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een discussie zonder eind te worden. De generale synode stuurt een brief naar de kerken om iedereen op één lijn te krijgen.

Nunspeet

De kwestie sleept al jaren. In 2003 liet de christelijk-gereformeerde kerk in Zwolle weten homoseksuele stellen toe te laten tot het avondmaal. In 2007 werd daarom door de generale synode een commissie aangesteld die hierover een kerkelijke uitspraak moest voorbereiden. Die uitspraak volgde in 2013: het aangaan van een homoseksuele relatie is volgens de Bijbel een zonde, dus mogen mensen die zo’n relatie hebben niet aan het avondmaal deelnemen. Ondanks de bezwaarschriften werd deze uitspraak drie jaar later bevestigd.

Daarmee was de discussie niet ten einde, want zo’n vijftien kerkenraden waren het niet met de generale synode eens, terwijl de gemeente in Zwolle liet weten homostellen de toegang tot het avondmaal niet te ontzeggen...

