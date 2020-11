Hooggerechtshof VS: geen coronarestricties voor religieuze bijeenkomsten

Het hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft woensdagavond besloten dat de gouverneur van New York geen limiet van 10 of 25 personen mag stellen aan het aantal kerkbezoekers. Het is de eerste uitspraak waarin rechter Amy Coney Barrett de doorslaggevende stem gaf.

Amy Coney Barret is sinds oktober rechter in het Amerikaanse hooggerechtshof.

Washington

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, had in oktober een limiet gesteld aan het aantal bezoekers van religieuze bijeenkomsten in de gebieden waar het coronavirus het heftigst was. In de zwaargetroffen regio’s mochten volgens de tijdelijke regels op sommige plekken maximaal 10, op andere plekken 25 personen bij elkaar komen. De praktijk verandert niet door de uitspraak, omdat de strenge maatregelen sowieso alweer versoepeld zijn.

Het hooggerechtshof oordeelde dat de beperkingen in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst en dat de maatregelen niet neutraal waren, omdat ze ‘plaatsen van aanbidding onevenredig hard treffen’. Vijf van de negen rechters stonden achter de uitspraak. Daarmee is het de eerste uitspraak waarin de s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .