Kerken kleuren rood voor godsdienstvrijheid

De rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood organiseert jaarlijks over de gehele wereld deze RedWednesday voor 'het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen – de grootste groep – in het bijzonder'. Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland constateert 'wereldwijd een stijging van het aantal mensen dat gediscrimineerd, vervolgd en gevangen wordt gehouden om hun geloof'.

De verschillende kerken, van Texel tot Maastricht, werden met schijnwerpers rood belicht, terwijl er via een live-videoverbinding een online-samenkomst was. In 2019 deden 47 kerken mee. <

