Jehova's hopen op Europese ministers

De geloofsgemeenschap van de Jehova's Getuigen ziet volgens hun Nederlandse hoofdkwartier uit naar actie van de buitenlandministers van de Raad van Europa om Jehova's Getuigen in Rusland als religie te erkennen. Justitie in Rusland is net een nieuwe campagne begonnen tegen de jehova's. Die vormen volgens de Russische wet een verboden extremistische organisatie. Maar volgens een eerdere uitspraak van het Europese Hof van de Mensenrechten (EHRM) maakt Moskou zich zo schuldig aan schending van de vrijheid van godsdienst. De ministers van de Raad van Europa zien toe op naleving van uitspraken van het EHRM, waar Rusland ook lid van is. <