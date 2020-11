Protestantse Duitse predikant veroordeeld voor haatprediken

De protestantse predikant Olaf Latzel (53) is in het Duitse Bremen veroordeeld voor uitspraken over homoseksuelen. De dominee kreeg een boete van 8100 euro opgelegd omdat de rechter dat als strafbaar haatprediken beoordeelde. Hij zou homo's ‘misdadigers’ hebben genoemd en werd aangeklaagd wegens ‘volksopruiing’.

Bremen

De aanklagers hadden 10.800 euro boete geëist wegens de uitlatingen van Latzel. De verdediging bepleitte vrijspraak en gaat in hoger beroep.

De Evangelische Kerk Bremen (BEK) neemt het ernstig op dat een predikant uit hun kerk is veroordeeld voor opruiing. ‘De uitspraken waarop de veroordeling is gebaseerd, zijn onaanvaardbaar en schaden de reputatie van de hele kerk’, zegt Bernd Kuschnerus, secretaris van de Evangelische Kerk Bremen in een verklaring. ‘In het kerkcomité wordt nu gediscussieerd over de noodzakelijke consequenties.’

Er liep al een tuchtprocedure binnen de kerk tegen de predikant, maar deze was tijdelijk geschorst. Op 10 december vergadert de kerkelijke commissie over de uitkomst van..

