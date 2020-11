Speelfilm Jochen Klepper tegen rechts-extremisme

In 1942 pleegden de Duitse Jochen Klepper, zijn Joodse vrouw Johanna en stiefdochter suïcide om deportatie van de vrouwen te voorkomen. Eind volgend jaar verschijnt er in Duitsland een speelfilm Stattenstunde / Shadow Hour over het leven en sterven van deze christelijke schrijver, dichter en journalist. Klepper is in Duitsland beroemd vanwege zijn dagboeken die de politieke ontwikkelingen in het land beschrijven. In Nederland werden zijn dagboeken en verschillende liederen van zijn hand vertaald, zoals lied 445 uit het Nieuwe Liedboek. ‘De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver. Bezing nu met verblijden de heldere morgenster.’

In tegenstelling tot die nog bekendere christelijke Duitser Dietrich Bonhoeffer sloot Klepper zich niet aan bij de christelijke verzetsbeweging. In zijn dagboek schrijft hij als laatste: ‘Boven ons staat in de laatste uren het beeld van de zegenende Christus, die voor ons strijdt. Met deze aanblik eindigt ons leven.' De speelfilm is een initiatief vanuit de stad Spiers om bewustwording te creëren rondom rechts-extremistisch geweld, antisemitisme en xenofobie. Behalve in de bioscoop zal de film daarom ook worden vertoond in scholen en bij verenigingen. Of de film in Nederland vertoond zal worden is nog niet bekend.





