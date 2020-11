Crisis Zwitserse kerk nog niet over

Bern

Ze is voorzitter geworden van een kerk die ‘op haar grondvesten schudt’, zoals Rita Famos (54) het zelf vooraf zei. Begin november werd ze met 47 van de 78 stemmen gekozen door de synode van de Evangelisch-Reformierte Kirche in Zwitserland.

Dat was allereerst een taal- en cultuurprobleem. De Franstaligen, een minderheid van bijna een kwart van de kerkleden, zijn teleurgesteld. Zij hadden voor het eerst in 34 jaar wel weer eens de voorzitter willen leveren. Isabelle Graesslé, oud-directeur van het Reformatiemuseum in Genève, was hun kandidaat. Maar zij bleef op 25 stemmen steken.

Didier Halter, medevoorzitter van de landelijke Liturgiecommissie, is uit protest opgestapt. Hij spreekt van ‘vervreemding&rsqu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .