Levensvragen van een 27-jarige: Hoe word je volwassen?

Op Instagram las ik maanden geleden een quote van de schrijfster, dichter en burgerrechtenactivist Maya Angelou (1928-2014). De quote bleek uit een interview te komen uit 1988 voor poëzietijdschrift Paris Review en is nog terug te kijken op Youtube. Met haar indringende stem zegt Angelou: ‘Most people don’t grow up. It’s too damn difficult. What happens is most people get older. That’s the truth of it. They honor their credit cards, they find parking spaces, they marry, they have the nerve to have children, but they don’t grow up. Not really. They get older. But to grow up costs the earth, the earth. It means you take responsibility for the time you take up, for the space you occupy. It’s serious business. And you find out what it co..

