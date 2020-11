Corona biedt nieuwe kans voor ouderling. ‘Crisis verlaagt drempel voor gesprek’

Hoe biedt de coronacrisis kansen voor het ambt van ouderling?

‘Pastoraat is in de hoek van hulpverlening terechtgekomen. Je gaat past praten met de pastor als er iets met je is. Als de ouderling belt met de vraag: ‘hoe is het met jou?’, zullen veel mensen de reflex hebben: ‘hoezo, er is toch niks?’ Of het voelt net alsof iemand met een collectebus aanbelt: wat kom je hier doen, heb ik hier wel zin in? Nu, in de coronacrisis, is dat anders. Er is met ons allemaal iets. We leven in afzondering, er is behoefte aan contact. Daardoor is voor de ouderling de drempel om te bellen of mailen een stuk lager. En het zal door het gemeentelid positiever worden ontvangen als er aandacht komt vanuit de kerk.’

De crisis is een logisch aanknopingspunt v..

