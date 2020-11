Predikantsgezin uit Den Helder voor derde keer getroffen door autobrand

Voor de tweede keer in ruim een maand tijd is de auto van dominee Roel de Meij Mecima uit Den Helder in vlammen opgegaan. Opvallend genoeg werd vorig jaar ook al de auto van diens pleegzoon door brand verwoest.

Den Helder

‘Heel raar dat die auto’s zomaar in brand vliegen, maar er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting’, laat de predikant weten. Begin 2019 ontstond er brand in een oude Peugeot, in de laatste twee gevallen ging het om een Renault Twingo, die de dominee leasete via een garagebedrijf. Zondag aan het eind van de ochtend werd hij gealarmeerd door een van de buren, die zag hoe er vlammen uit de motorkap van de grijze Twingo sloegen.

Zijn volgende auto wordt in elk geval niet nog eens een Renault Twingo. ‘Ik denk nu aan een elektrische auto.’ <

