‘Van theoloog Jonker leer je dat er een rammel in het leven zit'

In 1982 werd Barend Weegink (69) predikant in Heerde – honderd jaar nadat de theoloog Aart Jan Theodorus Jonker daar op de kansel had gestaan. Weegink had al eens wat van zijn voorganger gelezen, maar kwam in Heerde in contact met mensen die Jonker nog gekend hadden, waardoor hij steeds meer door hem geboeid raakte. Vandaag promoveert hij aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zelfs op Jonkers leven, persoon en spiritualiteit.

Een ‘bijzondere doordenker van het geloof’, noemt Weegink hem. Wat hem vooral intrigeerde aan Jonker (1851-1928), was zijn manier van omgaan met mensen. ‘Hij kwam bij koningin Wilhelmina op het paleis, maar ook bij de simpele analfabeten. Hij zocht met hen allemaal naar..

