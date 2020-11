Imam El Moumni (79) overleden

Imam Khalil el Moumni is zaterdag overleden aan de gevolgen van COVID-19. Hij was als geestelijk leider onder Nederlandse moslims geliefd. Hij liet zich ook buiten eigen kring duidelijk horen in het maatschappelijke debat.

Oujda

Ruim een week geleden kwam naar buiten dat El Moumni (79) in zijn woonplaats Oujda in Marokko in coma lag. Als imam was hij van 1991 tot 2006 verbonden aan de An-Nasr Moskee in Rotterdam.

Met El Moumni verliest de moskee voor de tweede keer in korte tijd een voormalige imam door het coronavirus. Eind oktober overleed imam Abdelouahab Bichri, die eveneens aanzien genoot in islamitisch Nederland.

El Moumni stond volgens de moskee bekend om zijn 'standvastigheid' en bereidheid gevoelige onderwerpen te bespreken. Ook diverse andere moskeeën en islamitische organisaties prijzen zijn vasthoudendheid.

Bij het bredere publiek werd El Moumni vooral bekend naar aanleiding van zijn uitspraken over homoseksualiteit. In 2001 zond de ac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .