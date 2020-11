Alle Nederlandse kerken op één digitale kaart. ‘Een megaproject, maar wel een mooi project’

Oldebroek

GlobalRize, een organisatie die zich sinds 2015 bezighoudt met wereldwijde internetevangelisatie, hoopt hiermee in eigen land inzichtelijk te maken in welke gebieden er behoefte is aan nieuwe kerken. ‘Evangelisatie-organisaties in Thailand en Cambodja hebben soortgelijke kaarten in hun landen samengesteld en deze worden ook veel gebruikt door mensen om kerken in hun nabije omgeving te zoeken’, zegt Marten Visser, missionair directeur van GlobalRize en predikant. ‘In Nederland zijn er verschillende websites die een overzicht van kerken geven in bijvoorbeeld een bepaald gebied. Maar er is nog geen compleet overzicht.’ Uiteindelijk hoopt GlobalRize zelfs een wereldwijde kaart te kunnen aanbieden. ‘Hiervoor hopen we samen te kunnen ..

