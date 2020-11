Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby neemt sabbatsverlof

Christenen gevoelig voor complottheorieën ? ‘Laten we geestelijke leiding zoeken in Zijn woord’

Christenen hebben een 'zekere gevoeligheid' voor complottheorieën, 'omdat we uit de Bijbel weten van de slechtheid van de mens', schrijft prof. Marc de Vries, verbonden aan de TU in Delft, in De Waarheidsvriend.