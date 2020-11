Organisatie van Graham wordt beschuldigd van een zwarte kas

Charlotte

De Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) is beschuldigd van het besteden van ongeveer 50 miljoen dollar aan zwart, of tenminste niet in de boekhouding verantwoord geld. Het werd uitgegeven aan het opzetten van activiteiten in Europa. Uit gegevens die zijn onderzocht door de nieuwswebsite OpenDemocracy blijkt dat de BGEA in de zeven jaar voorafgaand aan 2014 ten minste 23 miljoen dollar heeft besteed aan de financiering van zijn activiteiten in Europa.

Na dat jaar hoefde de BGEA vanwege een veranderde juridische status in de Verenigde Staten niet langer financiële gegevens te publiceren, maar als de groep in hetzelfde tempo zou blijven uitgeven, had het tegen 2020 wel 50 miljoen dollar kunnen doorsluizen naar evan..

