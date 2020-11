Hele EKD, de protestantse kerk in Duitsland, zegent nu het homohuwelijk

De ‘Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe’ heeft als laatste district van de EKD, de protestantse kerk in Duitsland, het homohuwelijk erkend. Dat mag nu ook worden gezegend in een reguliere eredienst, met klokgelui.

Bückeberg

Tot nu toe moest een homohuwelijk in het kerkelijk district worden gezegend in een particuliere bijeenkomst waarbij de klokken zwegen. Als laatste van de twintig regionale kerkelijke districten van de EKD in Duitsland heeft de kerk op de grens tussen Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zaterdag besloten tot een nieuwe regeling.

De synode van Schaumburg-Lippe stemde ter vergadering in Bückeburg met grote meerderheid in. Er waren 31 stemmen voor, één tegen en twee onthoudingen. De zaak was al sinds 2014 in discussie binnen de 22 gemeenten van de kerkelijke regio; de Bondsrepubliek als burgerlijke overheid voerde het homohuwelijk in 2017 grondwettelijk in.

Vier van de veertig pastores in het district gaan geen homohuwelijken..

