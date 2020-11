Indirecte vaccinatiedwang

Het kabinet is niet voor vaccinatiedwang maar volgens premier Rutte en minister De Jonge is het goed denkbaar dat gevaccineerde mensen tijdelijk meer vrijheden krijgen (ND, 18-11). Je mag geen mensen weigeren of bevoordelen op basis van een vaccinatie. We weten niet welke vaccins gaan werken, welke op de korte en langere termijn überhaupt veilig zijn en ook dan nog voldoende beschermen. Er kan een nieuwe mutatie van het virus opduiken waar het vaccin niet tegen beschermt. We moeten voorkomen dat mensen die wellicht om goede redenen (nog) geen vaccin willen, indirect gedwongen worden door groepsdruk en vormen van uitsluiting. Dit is discrimineren op basis van inentingen en het druist in tegen de Grondwet artikel 11 over het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.