Christenen gevoelig voor complottheorieën ? ‘Laten we geestelijke leiding zoeken in Zijn woord’

christen gevoelig voor complotdenken

Christenen hebben een ‘zekere gevoeligheid’ voor complottheorieën, ‘omdat we uit de Bijbel weten van de slechtheid van de mens’, schrijft prof. Marc de Vries, verbonden aan de Technische Universiteit in Delft, in De Waarheidsvriend, een uitgave van de Gereformeerde Bond. Zij moeten zich volgens hem afvragen of zij zo’n theorie geloven omdat de tijd hen angstig maakt of omdat er sprake is van zorg over de tijd. ‘Het eerste zou aanleiding moeten zijn om troost en houvast in het Woord te zoeken. Het tweede is terecht, maar de zorg zou betrokken moeten zijn op de tijdgeest zelf, meer dan op de manier waarop die zich manifesteert.’