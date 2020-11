De mooie weken van een illegaal advent

En ditmaal het noodgedwongen creatief nadenken hoe een kerstnachtdienst in coronatijd kan worden ingekleed. Ik maak me daarover geen illusies. Zelfs in de koude buitenlucht kan of mag er vooralsnog weinig. Het moet in huis gebeuren - en wie zal ontkennen dat daar niet altijd al de kern lag? Zonder geloofstoerusting thuis dweil je elders met de kraan open.

Maar mijn advent zit er al op. Het lijkt alsof ik bij het lezen van een mooi spanningsvol boek stiekem vast verder heb gebladerd, dat ik achterin heb gekeken hoe het afloopt. Dat is niet zo. Het eigen bijbels dagboek, een onvolprezen geestelijke brok van wijlen Dien de Haan (1934-2019) waar ik in een kruipversnelling doorheen ga, kwam begin november bij advent aan. Eerlijk gezegd gaf het..

