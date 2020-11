Patriarch overleden, kritiek op orthodoxe kerk

Belgrado

De kritiek op het coronabeleid van de orthodoxe kerk in Zuidoost-Europa zwelt aan. Heeft zij het virus niet verschrikkelijk onderschat? Het korte antwoord op die vraag, aldus veel critici: ja. De afgelopen maanden waren vrijwel alle genoemde kerkleiders in het openbaar te zien zonder mondkapjes, zonder voldoende onderlinge afstand of in diensten met te veel mensen.

In juni werd Amfilohije, de hoogste kerkleider van Montenegro, zelfs verhoord door de politie vanwege zijn organiserende rol bij een protest tegen een nieuwe godsdienstvrijheidswet, ondanks de bezwaren van de regering. Momenteel is er geen Europees land met meer nieuwe besmettingen per hoofd van de bevolking dan Montenegro. Bij de begrafenis van die..

