De mond vol over schuld en zonde, en toch amper sorry kunnen zeggen

Wat is dat toch: je hebt als kerk de mond vol over zonde en schuld. Maar kún je een keer concreet schuld belijden, dan verschuil je je achter allerlei formaliteiten.

Nee, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken deden niet forméél mee aan de schuldbelijdenis tegenover het Joodse volk vorige week. Dat werd overgelaten aan individuele predikanten. De Gereformeerde Gemeenten vonden het helemaal niet nodig mee te doen, want je kunt ‘de huidige generatie niet de schuld geven van wat hun voorouders hebben gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog’. En toen scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver een week eerder schuld namens zijn kerk beleed (ook in schuldbelijdenissen blijken de protestanten verdeeld), haastten predikanten en kerkleden zich te zeggen dat dat niet namens hen was. Want er waren ook mensen die het goede hadden gedaan in de oorlog.

Stuk voor stuk zijn al die..

