Zweepslagen voor drinken communiewijn

Teheran

In Iran is afgelopen zondag een christen gegeseld, omdat hij in 2016 wijn heeft gedronken tijdens de communie. Op 13 mei 2016 was Saheb Fadaee, een bekeerde moslim, met een groepje geloofsgenoten bijeen toen de Iraanse veiligheidsdienst het huis binnenviel en hem en vijf anderen arresteerde. Nadat ze beschuldigd waren van ‘het organiseren van huiskerken en het promoten van het zionistische christendom', werd Fadaee veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Bovendien moest hij tachtig zweepslagen ondergaan, omdat hij alcohol had gedronken. Die straf is nu uitgevoerd. Zijn gevangenschap is in juni 2020 gereduceerd tot zes jaar, die hij nu uitzit in de Evin-gevangenis van de Iraanse hoofdstad Teheran. In het islamitische I..

