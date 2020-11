Net als John F. Kennedy levert Joe Biden zich echt niet uit aan Rome

Joe Biden wordt de tweede Amerikaanse president die rooms-katholiek is. Maar lijkt hij daarom erg op zijn geloofsgenoot John F. Kennedy? De context van Kennedy was in 1960 vooral een stuk protestantser, conservatiever en vooral witter.

Wilmington-Hyannis Port

Joe Biden en John F. Kennedy verschillen enorm en niet alleen omdat tussen beider verkiezingsoverwinningen zestig jaar ligt.

Een relatief fitte man van 77 staat tegenover een fysiek wrak van 43, die bij zijn inauguratie al minstens twee keer de laatste sacramenten had gehoord.

Een man van bescheiden komaf staat tegenover een kind dat met een zilveren lepel in de mond geboren werd.

Een man die te weten kwam wat ‘tot de dood ons scheidt’ betekent, staat tegenover het kwadraat van een rokkenjager.

Maar een ding hebben ze in ieder geval gemeen; Joe Biden noch JFK kusten de Roomse ring. Dat had gekund. In 1980 ontving paus Johannes Paulus II de toen 37-jarige senator uit Delaware. Ze praatten drie kwartier over ro..

