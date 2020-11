Groninger fotograaf maakt de verhalen van Joden uit de Herewegbuurt zichtbaar

Hoe kwam u op dit idee?

‘Ik woon in de Herewegbuurt in Groningen, in de Anna Paulownastraat. Ik ben zelf niet Joods, maar werkte in 1992 aan een fotoboek waardoor ik in contact kwam met de synagoge. Sindsdien ben ik betrokken gebleven en heb ik het wel en wee en de gebeurtenissen in de Joodse gemeenschap, die nog steeds actief is, vastgelegd. Dit voorjaar ben ik gaan inventariseren hoeveel Joden er in de vijf straten van deze buurt woonden. Ik kwam op 36 huizen met 119 bewoners. Heel toevallig hoorde ik van een vriend die in Amsterdam woont, over het project ‘Namen en Nummers’, waaraan daar wordt gewerkt. In overleg met de organisatie, Ida van der Lee doet dat in Amsterdam, hebben we toen besloten dat ook hier te doen.’

Wat houdt het project ..

